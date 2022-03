Vụ Nguyễn Phương Hằng: Công an thụ lý đơn tố cáo tiến sĩ Đặng Anh Quân và các YouTuber

Trong đó có trường hợp Bùi Thanh Quỳnh Như là chủ tài khoản kênh YouTube “Lang thang đường phố”, hiện có 378 ngàn lượt đăng ký.



Theo Vy Oanh, kênh “Lang thang đường phố” đã đăng rất nhiều video, đặt tiêu đề nói xấu, nội dung bôi nhọ, xúc phạm danh dự của bà. Trong các video do kênh này phát, có người phụ nữ tên Quỳnh Như cùng hai người đàn ông liên tục lan truyền những thông tin không đúng sự thật, đồng thời phát ngôn xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của Vy Oanh.



Trong đơn tố cáo, Vy Oanh đã liệt kê ra 19 clip trên kênh “Lang thang đường phố” có nội dung vu khống, xúc phạm bà; ngoài ra có những comment của người xem trong các clip đó.



Cho rằng, Quỳnh Như, chủ tài khoản Youtube “Lang thang đường phố” cùng hai người đàn ông xuất hiện trên kênh đã có hành vi sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lan truyền thông tin không đúng sự thật, vu khống, làm nhục, xúc phạm danh dự nhân phẩm của mình, nên ca sĩ Vy Oanh đã gửi đơn tới Công an TP.HCM đề nghị xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.



Ngoài ra, ca sĩ Vy Oanh cũng đã nộp đơn tố cáo hoa hậu Thu Hoài (tức Nguyễn Thị Thu Hoài, 46 tuổi, ngụ quận 1) vì cho rằng bà này đã lên mạng xã hội livestream nói xấu, bôi nhọ hình ảnh, xúc phạm danh dự của Vy Oanh.



Cụ thể, Vy Oanh cho rằng, hoa hậu Thu Hoài vu khống cho rằng nữ ca sĩ tự đến thẩm mỹ viện của Thu Hoài để xin quảng cáo, hét giá cát xê, vòi tiền đi hát, ném chất bẩn, mắm tôm vào cửa hàng trà sữa của hoa hậu Phạm Hương, thuê người rải muối hột vào hồ cá Koi của bà Thu Hoài để cá chết… Từ những thông tin chia sẻ của hoa hậu Thu Hoài mà có những người trên mạng công kích, bêu xấu, đặt điều vu khống đối với Vy Oanh.

Công an đang thụ lý đơn tố cáo của một số người đối với tiến sĩ Đặng Anh Quân, vị khách mời xuất hiện trong các buổi livestream với bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra phía ca sĩ Vy Oanh cũng xác nhận, nữ ca sĩ có gửi đơn tố cáo đối với một số người khác liên quan đến các hoạt động livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, trong đó có tiến sĩ Đặng Anh Quân, luật sư Nguyễn Đình Kim… là khách mời của bà Hằng trong nhiều buổi livestream trên mạng xã hội.



Vy Oanh cho rằng, những người này cùng bà Hằng đã livestream có những phát ngôn, lời lẽ xúc phạm bà.



Trong đó, bà Hằng là người chửi bới nặng nề. Còn những vị khách mời tung hứng, moi móc, chế giễu đối với Vy Oanh.



Như đã thông tin, từ đơn tố cáo của Vy Oanh, hôm 24/3, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.



Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, đã mời làm việc với một số người đã tiếp tay, có dấu hiệu đồng phạm với bà Nguyễn Phương Hằng gồm: các trợ lý được bà Hằng giao quản lý 12 kênh, trang mạng xã hội; những người tư vấn, soạn thảo kịch bản để bà Hằng nói trong các buổi livestream; các khách mời tham gia các buổi livestream; các YouTube ăn theo…