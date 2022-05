Vụ người phụ nữ bám cửa ôtô: Tài xế Mazda có bị xử lý hình sự?

Cơ quan chức năng Hà Nội đang xác minh vụ một người phụ nữ bám vào cửa ôtô tại vành đai 3, đoạn qua cầu Thanh Trì nhập vào quốc lộ 5 hướng về nút giao Cổ Linh, quận Long Biên, Hà Nội.

Theo hình ảnh quay lại vào chiều 1/5, một người phụ nữ cố gắng mở cửa bên phụ chiếc Mazda CX-5 biển kiểm soát 89A. Tuy nhiên, người điều khiển xế hộp cho xe di chuyển mặc cho người phụ nữ bám víu vào cửa xe.

Sau khoảng 10 giây, người phụ nữ tuột tay, ngã ra đường, còn chiếc Mazda rời đi. Với hành vi trên, người điều khiển ôtô có bị xử lý?