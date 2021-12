Vụ người phụ nữ 31 tuổi tử vong sau hút mỡ bụng: Nạn nhân là nhân viên spa

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ tử vong sau khi thực hiện hút mỡ bụng, theo thông tin trên báo Thanh Niên, Bệnh viện Nhân dân 115 vừa có báo cáo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM về việc tiếp nhận nữ bệnh nhân tên H.T.N. (31 tuổi, ngụ Q.8) tử vong sau 14 tiếng thực hiện hút mỡ bụng.



Cụ thể, người tự nhận là người nhà của chị N. cho biết chị N. đi hút mỡ bụng vào chiều 5/12 tại một spa. Sau đó, lúc 22 giờ cùng ngày, chị N. than mệt, cơ thể tím tái nên được đưa vào bệnh viện.



Tuy nhiên, Bệnh viện Nhân dân 115 ghi nhận giờ tiếp nhận bệnh nhân là lúc 3 giờ 20 ngày 6/12. Nữ bệnh nhân đã ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn trước nhập viện; mặc dù đã được y bác sĩ hồi sức tích cực nhưng vẫn không thể cứu được.

Nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 nhưng đã ngưng tim ngoại viện

Liên quan đến sự việc nói trên, anh K. người nhà nạn nhân chị N. bức xúc chia sẻ trên Vietnamnet, ngày 5/12, chị N. đến thẩm mỹ viện Vera tại quận 1 hút mỡ bụng. Ca phẫu thuật diễn ra lúc 14h, hoàn thành vào 16h cùng ngày. Từ thời điểm này, người nhà chị N. không còn liên hệ được. Sau đó, chị N. được đưa về nhà của một nhân viên thẩm mỹ viện tại quận 8 để theo dõi.



Đến 8h sáng ngày 6/12, thẩm mỹ viện báo với người nhà ở Cà Mau lên TP.HCM gấp, “N. đang hấp hối, nguy kịch”, tuy nhiên không cho địa chỉ chính xác và chỉ dặn, lên đến TP.HCM thì gọi điện lại.



Tuy nhiên, khi anh K. đến và yêu cầu được gặp chị N. thì người này lại đưa anh về nhà ở quận 8 – cũng là nơi chị N. được theo dõi sau mổ. Tại đây, có gần 10 người nói chuyện với anh và cho biết chị N. đã mất.



Đáng chú ý, thông tin từ bác sĩ với người nhà lại rất khác. Theo đó, chị N. được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu vào 3h sáng ngày 6/12 (không phải 22h ngày 5/12) với tình trạng ngưng tim, ngưng thở ngoại viện. Đến 8h sáng 6/12, chị tử vong.



Anh K. bức xúc: "Tại sao chị N. đã mất trước đó mà 8h sáng báo với người nhà đang hấp hối. Nếu được cấp cứu sớm hơn, chị tôi đã có hy vọng sống."



Tối ngày 6/12, anh K. đến báo cáo sự việc với Cơ quan công an quận 8, TP.HCM (nơi xảy ra vụ việc). Theo anh K., ê kip hút mỡ bụng cho nạn nhân gồm 4 người, nhưng khi khai báo với công an, thẩm mỹ viện khai báo chỉ có 2 người. Trước đó, khi đưa chị N. đi cấp cứu, những người này cũng khai địa chỉ nhà tại Tôn Đản, quận 4, trong khi thực tế ở quận 8.



"Lúc đó hoảng nên báo nhầm", đó là giải thích của thẩm mỹ viện với người nhà.



Thế nhưng, cũng theo người nhà, thẩm mỹ viện Vera chỉ là nơi cho thuê phòng mổ để ê kip phẫu thuật. "Họ đã thuê cố định 1 phòng ở đây, nhìn vào sẽ tưởng là chuyên nghiệp, cơ sở lớn, nhưng thực tế chỉ là thuê lại thôi. Người trực tiếp phẫu thuật tên Trang – không phải bác sĩ, chỉ là tay ngang", anh K. chia sẻ.



Ngày 7/12, mẹ ruột nạn nhân có mặt và báo với Trung tâm giám định pháp y TP.HCM thực hiện giám định. Chiều cùng ngày, chị N. được đưa về quê nhà Cà Mau lo hậu sự.



Được biết, chị N. 31 tuổi, đang theo học ngành spa tại TP.HCM, đồng thời cũng đã quen biết thẩm mỹ viện Vera trước đó. Anh K. cho rằng, vì tin tưởng nên chị N. đã thực hiện hút mỡ tại đây.



Khi xảy ra sự việc, người đại diện đưa cho gia đình 50 triệu tiền lo hậu sự. Tuy nhiên khi biết gia đình quyết định thực hiện pháp y làm rõ sự việc, thẩm mỹ viện có thái độ "ngó lơ".



"Đến nay chúng tôi không có một lời xin lỗi nào hay hỏi thăm nào cả. Chúng tôi rất đau lòng và bức xúc vì họ báo cho gia đình quá muộn, không đưa chị đi cấp cứu sớm, may ra có thể được cứu sống. Lúc đó ngưng tim rồi..."



Theo anh K., cơ quan công an quận 1, quận 8 (TP.HCM) đã làm việc cùng gia đình và những người liên quan trong 2 ngày qua, để làm rõ vụ việc đau lòng trên.



Chiều cùng ngày, các thông tin quảng cáo về hút mỡ trên các trang web, Facebook của viện thẩm mỹ này vẫn còn chạy quảng cáo. Khi PV Tuổi Trẻ liên hệ vào số điện thoại công khai của đơn vị này thì nhận được thông tin: "Cơ sở đã đóng cửa từ lâu, không thực hiện các thủ thuật hút mỡ".