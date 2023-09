Vụ người mẹ đi tìm nguyên nhân cái chết của con: Giám sát đặc biệt

Kết luận ban đầu ra sao?

Ba tháng sau khi xảy ra mất mát, bà Phượng không quên thời điểm còn sống, con gái thường gọi điện cho bà, hai mẹ con luôn có những câu chuyện vui vẻ dành cho nhau. "Vậy mà đột ngột... Số phận con tôi ngắn ngủi quá" - bà Phượng than và quả quyết dù khổ cách mấy, khó khăn cỡ nào cũng vẫn muốn làm rõ sự thật vì sao con gái gặp nạn.

Bà Phượng nghẹn ngào: "Là một người mẹ, tôi mong mỏi cơ quan chức năng hãy làm việc thật trách nhiệm, công tâm để tìm ra đúng sự thật khách quan. Mong muốn của tôi là có một kết thúc đúng như những gì xảy ra. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc đến cùng, nếu không hợp lý tôi sẽ khiếu nại đến cấp cao hơn".

Người mẹ cho biết mới đây Công an quận Gò Vấp đã gửi thông báo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP HCM. Theo đó, sau khi kiểm tra xe tải và xe máy, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP HCM kết luận: "Không đủ cơ sở kết luận các dấu vết còn lại trên xe máy. Không đủ cơ sở kết luận giữa ô tô biển số 61C-267… và xe máy có va chạm với nhau hay không".

Đáng chú ý, theo Công an quận Gò Vấp, chiếc xe tải BKS 61C 267… đang bị tạm giữ tại Bình Dương do liên quan đến một vụ việc khác. Theo đó, tài xế nói có người đập xe tải và gây thương tích cho mình nên công an tạm giữ chiếc xe này để phục vụ điều tra.