Vụ người đàn ông bất ngờ được cứu trên đường về lo hậu sự: Bệnh viện ở TP.HCM nói gì?

Ông K. được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cứu sống. Ảnh: BVCC

Theo ông Chiến, về mặt chuyên môn, bệnh nhân ngưng tim do nhồi máu cơ tim cấp đã hồi sức tim phổi thành công, việc can thiệp tái thông động mạch vành sau đó không quá khó khăn.

Tuy nhiên do ngưng tim và phải hồi sức tim phổi kéo dài, người bệnh có khả năng tổn thương não do thiếu máu nuôi. Do đó, có một số trường hợp đã can thiệp tái thông mạch vành thành công nhưng người bệnh không hồi phục và tử vong sau đó.

Tất cả những vấn đề này bác sĩ phải giải thích rõ ràng cho gia đình trước khi thực hiện thủ thuật.