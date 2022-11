Vụ ngộ độc ở Nha Trang: Bé lớp 1 tử vong là con người nước ngoài

Your browser does not support the video tag.

Cháu bé tử vong là con của một người nước ngoài

Theo Tuổi Trẻ cho biết, cháu bé vừa bị tử vong là một nam sinh lớp 1 Trường Ischool Nha Trang, có tên nước ngoài (ba là người nước ngoài, mẹ người Việt Nam).

Đây là một trong hơn 200 học sinh đã bị ngộ độc thực phẩm phải vào bệnh viện cấpt cứu, sau khi ăn trưa bán trú tại Trường Ishool Nha Trang ngày 17/11.



Ngay sau khi bị ngộ độc, gia đình đã đưa cháu vào cấp cứu tại một bệnh viện ở TP Nha Trang nhưng đến chiều 19-11, bệnh tình chuyển biến nặng và đã được chuyển viện đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cứu chữa.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sau khi được chuyển đến bệnh viện này, cháu bé đã được tiếp tục cấp cứu, có huyết áp trở lại.