Vụ ngộ độc botulinum: 'Xét nghiệm âm tính vẫn không loại trừ do chả lụa'

Loại thuốc này phải bảo quản ở nhiệt độ -20 độ C và có thùng chuyên biệt, nhưng thùng bảo quản thuốc ở Quảng Nam đã hỏng nên Bệnh viện Chợ Rẫy ngay lập tức gửi một thùng khác ra Quảng Nam để vận chuyển thuốc bằng đường máy bay. Các nhân viên y tế cũng chầu chực ở sân bay để chờ lấy thuốc về cho 3 bệnh nhi ở TP Thủ Đức.

Hai lọ thuốc giải độc vận chuyển từ Quảng Nam về khi đó được chia cho cả 3 bệnh nhi, một em được truyền một lọ, hai em còn lại mỗi em được truyền nửa lọ. Diễn biến các bệnh nhi hiện đã khả quan hơn. Song bà Lan chia sẻ đáng tiếc khi những trường hợp ngộ độc khác không được may mắn như vậy.

"Lúc đó, Bộ Y tế và các bệnh viện cũng vào cuộc, dù lúc đó chưa đủ dữ liệu nhưng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM cũng phối hợp với TP Thủ Đức để kết luận ngay đây là vụ ngộ độc botulinum, yêu cầu WHO khẩn cấp viện trợ thuốc", bà Lan kể lại.

Dù khẩn trương và tích cực là vậy, theo bà Lan, rõ ràng đã qua "thời gian vàng" cứu chữa cho bệnh nhân. "Nếu có thuốc dự trữ sẵn đã có thể cứu được bệnh nhân, đây là chuyện rất đau buồn", nữ đại biểu chia sẻ.

Từ ngày 13/5 đến nay đã có 6 người ở TP Thủ Đức bị ngộ độc botulinum do ăn giò lụa bán dạo, một người nghi do ăn mắm. Trong đó, ba em bé 10-14 tuổi may mắn được dùng thuốc giải độc và đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Những trường hợp còn lại chỉ được điều trị hỗ trợ vì không còn thuốc giải độc. Sau đó, Tổ chức Y tế Thế giới đã tài trợ 6 lọ thuốc giải độc nhưng một bệnh nhân đã qua đời trước khi được truyền thuốc giải botulinum.