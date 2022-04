Vụ nam sinh nhảy lầu tự tử: 'Có trẻ học rất giỏi nhưng bất ngờ rơi vào vực thẳm trầm cảm'

Ngay cả việc chọn trường cho con cũng vậy, nếu sức con mình có hạn, phụ huynh có thể tìm một ngôi trường vừa vừa để ở đó con được học tập, được vui chơi, được sống đúng là mình và quan trọng đó phải là một trường học tạo cho con sự hạnh phúc. Nhiều phụ huynh không biết rằng chính kì vọng thái quá của bản thân sẽ vô tình tạo sự ức chế cho đứa trẻ.

Ngoài ra, trong quá trình học tập, cũng cần giúp con sắp xếp thời gian học tập và vui chơi giải trí cho trẻ hợp lý, khuyến khích con tập luyện thể dục thể thao.

Hơn nữa, cần tạo sự gần gũi, gắn bó giữa bố mẹ với trẻ để trẻ có thể tâm sự, chia sẻ khi gặp khó khăn trong việc học tập và trong các mối quan hệ xã hội. Đồng thời, dạy trẻ các kỹ năng sống để trẻ có khả năng đương đầu với những biến cố trong cuộc sống”, chuyên gia tâm lý Nguyễn Hạnh Phúc nói.

Cha mẹ cũng cần chia sẻ thẳng thắn với con về các vấn đề con bắt gặp trong cuộc sống bởi trẻ có thể trở thành nạn nhân của một vụ bắt nạt.... Nếu con bị tổn thương bởi bất kỳ lý do nào hãy khuyến khích trẻ trò chuyện với người lớn. Được kết nối, hỗ trợ sẽ giúp con có cảm giác an toàn, dễ mở lòng khi gặp khó khăn thay vì con phải chịu đựng một mình. Với những trải nghiệm non nớt, trẻ con có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Hoàng Thanh