Vụ nam sinh năm nhất mất tích, tử vong: Tân sinh viên cần làm gì khi một mình đến nơi xa lạ?

“Điều tôi muốn nhắc đến ở đây chính là việc trang bị kỹ năng sống cho các con. Tốt nghiệp cấp 3, mỗi học sinh phải được trang bị đầy đủ kỹ năng cảnh giác với người lạ, kỹ năng đi xa một mình thế nào để đảm bảo an toàn.

Nữ sinh viên cho biết thêm, 3 năm nay sống ởThủ đô, cô vẫn giữ thói quen không nói chuyện với người lạ như những gì bố dặn từ năm thứ nhất để giữ an toàn cho bản thân. Ngoài ra, khi đi xe bus, Ngọc Anh còn lưu ý luôn để ví tiền sâu trong ba lô và chỉ để một ít tiền lẻ trong túi, sau đó đeo ba lô đằng trước để bảo quản tài sản...

Cũng theo chuyên gia này, cha mẹ cũng cần lưu ý với con rằng, nếu cần bất cứ sự hỗ trợ nào, có thể liên hệ ngay tới các số điện thoại nóng của trường để được giúp đỡ. Hiện nay, trường đại học nào cũng có bộ phận công tác học sinh, sinh viên sẵn sàng hỗ trợ các em.

Với mỗi đứa trẻ và với mỗi hoàn cảnh, phụ huynh có thể lựa chọn những cách để con tự lập và va chạm với cuộc sống ở mức độ khác nhau.

“Nếu con bạn có điều kiện, sớm được tiếp xúc với người lạ và được trang bị những kỹ năng nhất định thì việc “thả” con sống tự lập cũng là cách để rèn cho con sự trưởng thành; nhưng với những đứa trẻ non nớt thì bố mẹ cần bớt thời gian cùng con lên thành phố tìm nhà trọ, cùng con đi nhập học.

Đó là cách để bản thân phụ huynh yên tâm hơn về con, cũng là cách đồng hành và dạy cho con việc ứng xử với những người lạ thế nào, thay vì bỏ mặc cho con tự lăn lộn dù biết con còn quá non nớt với các kỹ năng”, chuyên gia tâm lý bày tỏ quan điểm.

Trước đó, gia đình nam sinh Nguyễn Văn Nghĩa đã có đơn trình báo Công an phường 26, quận Bình Thạnh sau khi mất liên lạc tại bến xe miền Đông vào rạng sáng 12/2.

Theo trình báo, Nghĩa là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM. Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Nghĩa ở nhà học online. Ngày 11/2, Nghĩa vào TP.HCM để làm thủ tục nhập học tập trung tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Nghĩa đón xe khách Tân Hoa Châu từ huyện Tây Sơn vào TP.HCM. Khoảng 5 giờ sáng 12/2, xe khách Tân Hoa Châu đến Bến xe Miền Đông thì gia đình không liên lạc được với Nghĩa.

Đến sáng 15/2, người dân phát hiện thi thể trên sông Sài Gòn (phường 13, quận Bình Thạnh) nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm, cơ quan công an ghi nhận thi thể nạn nhân chính là tân sinh viên mất tích.

Hoàng Thanh