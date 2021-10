Vụ mỏ cát trị giá 2.800 tỷ đồng ở An Giang: DN trúng đấu giá xin... "trả góp"

Vì vậy tiềm lực kinh tế của công ty đặt cho người dân nhiều nghi vấn. Theo chuyên gia khai thác cát, mỏ Bình Phước Xuân có diện tích 60,3ha, trữ lượng dự kiến khai thác là 2.372.500m3, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khởi điểm tạm tính tương đương 7,2 tỷ đồng, đấu giá 45 vòng, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trúng đấu giá là 1.951%, tạm tính là 2.811 tỷ đồng tăng hơn 390 lần so với giá khởi điểm, đơn giá trúng đấu giá là 1.184.826 đồng/m3 cát khai thác. Khi xác định trữ lượng chính thức, mức thu sẽ bằng trữ lượng chính thức nhân với đơn giá trúng đấu giá.

Lãnh đạo Sở TNMT cho biết, hiện quy định pháp luật cũng chưa có chế tài xử lý trường hợp rồi bỏ. Trường hợp Công ty T-S.Home không chứng minh được khả năng tài chính đáp ứng nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản như trên thì công ty sẽ không còn quyền của đơn vị trúng đấu giá khu mỏ nêu trên... Theo thông cáo báo chí của Sở TNMT, trong thời gian tới UBND tỉnh An Giang chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại địa phương, tạo sự phối hợp kịp thời giữa các ngành trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khai thác tài nguyên khoáng sản sâu rộng trong nhân dân...

Đối với các tổ chức cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên phương tiện được phép khai thác và kết nối với máy chủ đặt tại Sở TN&MT tỉnh An Giang để giám sát hoạt động khai thác khoáng sản đối với cát sông; tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản có vi phạm lần thứ nhất thì tiến hành xử lý vi phạm hành chính theo quy định, nếu tái phạm sẽ xem xét thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản khi hết hạn...

Tuy nhiên, dư luận tỏ ra bất ngờ trước biểu hiện lạ lùng của công ty. Sau phiên đấu giá trên, nhiều doanh nghiệp xây dựng khu vực ĐBSCL phải than trời bởi giá cát tăng "phi mã”. Tại mỏ cát An Giang, giá cát tăng gấp 2 lần. Tại Cà Mau, Bạc Liêu... giá cát san lấp lên đến hơn 300.000 đồng/m3. Dư luận cho rằng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vào cuộc xem động cơ của Công ty T-S.Home?