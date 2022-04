Vụ 'mẹ ghẻ' bạo hành bé 8 tuổi tử vong: Bố đẻ có dấu hiệu đồng phạm giết người?

Liên quan đến vụ bé N.T.V.A (8 tuổi, ở TP.HCM) bị bạo hành dẫn đến tử vong hồi cuối năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng vụ án, kết luận điều tra cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai) về tội "Giết người" và "Hành hạ người khác"; bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1) về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm".

Nguyễn Kim Trung Thái (phải) và Nguyễn Võ Quỳnh Trang (giữa) hành hạ bé V.A (8 tuổi, con ruột của Thái) nhiều lần trong thời gian sinh sống tại chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

'Mẹ ghẻ' bị phạt tử hình cũng chưa hết tội ác

Trao đổi với PV Infonet về bản kết luận điều tra của Công an TP.HCM, luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng VPLS Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) – luật sư đại diện bảo vệ quyền lợi cho cháu bé cho rằng: “Hành vi của Nguyễn Võ Quỳnh Trang có bị phạt Tử hình cũng chưa hết được tội ác.

Vì hành vi phạm tội của Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và xâm phạm tính mạng con người và đặc biệt tính mạng trẻ em, là người yếu thế không những được Hiến pháp, pháp luật bảo vệ mà còn được các Công ước quốc tế quyền trẻ em bảo vệ mà Nhà nước CHXHCN Việt Nam tham gia ghi nhận, bảo vệ".

Theo luật sư, sự việc xảy ra vào ngày 22/12/2021 là kết quả của quá trình bạo lực tàn ác, điên cuồng đánh đập cháu trực tiếp vào các vùng trọng yếu trên cơ thể dẫn tới tử vong (do phù phổi cấp, trên cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụ máu, gãy nhiều xương sườn, khu vực phần đầu cũng có vết thương,...). Do đó, hành vi của đối tượng đã cấu thành tội "Giết người". Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.