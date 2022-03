Vụ máy xúc từ xe tải rơi đè chết người: Tạm giữ hình sự tài xế

Theo đoạn clip do camera an ninh ghi lại cho thấy, thời điểm xảy ra tai nạn, ngoài ông T. bị tử vong còn có một người đàn ông khác đã may mắn chạy thoát.

Được biết, nạn nhân tử vong và tài xế gây tai nạn đều là người cùng xóm Hợp Thuận, xã Đồng Hợp.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Quỳ Hợp tiếp tục điều tra, làm rõ.