Vụ mất 11,9 tỷ trong tài khoản Vietcombank: Ngăn app 'lạ' từ Nhật rút trộm tiền

Kỹ thuật của mã độc gold digger là lừa người dùng bật accessibility service (dịch vụ trợ năng) trên điện thoại android. Đây là dịch vụ được thiết kế nhằm giúp người khuyết tật sử dụng điện thoại trở nên đơn giản hơn thông qua sử dụng điện thoại bằng giọng nói.

Việc bật tính năng này vô tình giúp cho hacker tương tác với điện thoại như chủ nhân thực sự, từ đó cài cắm thêm mã độc cho phép ghi lại nhật ký toàn bộ quá trình người dùng tương tác với bàn phím, trong đó có việc nhập mật khẩu đăng nhập app ngân hàng, chứng khoán.

Chuyên gia Lê Đức Anh cho biết, mấu chốt của các vụ tấn công bằng mã độc là hacker luôn lừa nạn nhân tải được app có chứa mã độc. Đối tượng lừa đảo xây dựng kịch bản được cá nhân hoá một cách hoàn hảo nhằm thao túng tâm lý “con mồi”, khiến cho nạn nhân tự nguyện làm theo những gì chúng hướng dẫn.

Một số trường hợp người dùng không được yêu cầu tải app lạ nhưng lại được yêu cầu bấm vào đường link có chứa mã độc, từ đó hacker xâm nhập vào điện thoại người dùng.

“Trong lĩnh vực an toàn thông tin, con người luôn là mắt xích yếu nhất trong chuỗi về an toàn thông tin. Những năm gần đây, nhận thức về an toàn thông tin của người dân đã được cải thiện. Tuy nhiên, phải thừa nhận một thực tế là nhận thức của con người có lên cao đến đâu cũng không theo kịp với tốc độ biến hoá của mã độc”, chuyên gia nhận định.