Vụ ly hôn nếu không sinh con trai: Đạo diễn chương trình chính thức xin lỗi

Sự việc Công Hoàng (hay Trương Công Hoài) - người chơi tham gia chương trình Hành lý tình yêu tập 4 với bí mật "chúng ta sẽ ly hôn nếu em không sinh con trai" đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Bên cạnh đó những chia sẻ thêm của người chơi đã gây ra phản ứng đối với khán giả Huế.

Nguyễn Nam - Đạo diễn của chương trình Hành lý tình yêu đã chính thức lên tiếng sau ồn ào: "Đạo diễn và ê-kíp chương trình xin nghiêm túc tiếp thu những phản hồi và góp ý của khán giả.