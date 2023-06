Vũ Luân: Tôi chịu tiếng oan kiếm tiền từ tang lễ NSƯT Vũ Linh

Your browser does not support the video tag.

Vũ Luân chia sẻ về vụ ồn ào livestream đám tang NSƯT Vũ Linh

Chiều 27/6, NSƯT Vũ Luân gặp gỡ truyền thông chia sẻ về dự án show cải lương Mão Đoan Tinh giáng thế (Chung Vô Diệm). Tại đây, anh nhận nhiều câu hỏi liên quan đến vụ ồn ào livestream đám tang NSƯT Vũ Linh hồi tháng 3.

Cụ thể, tin đồn "Vũ Luân kinh doanh trên đám ma của ba nuôi" bằng cách thuê đội ngũ livestream đám tang gây xôn xao dư luận, khiến tên tuổi anh bị ảnh hưởng.

Khi tìm hiểu, Vũ Luân được biết chính Hồng Phượng là người mời đơn vị truyền thông BH Media vào quay đám tang của nghệ sĩ Vũ Linh. Theo lời Vũ Luân, anh nhiều lần liên hệ, yêu cầu Hồng Phượng đính chính song cô giữ im lặng.



Vũ Luân trong buổi gặp gỡ trưa 27/6.