Vụ lũ quét ở Làng Nủ: Tìm thấy thêm 3 thi thể nạn nhân bị mất tích

Sáng 14/9, lực lượng chức năng tìm thấy thêm 3 thi thể nạn nhân vụ lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ (Lào Cai), nâng tổng số người tử vong lên 51 người. Sáng 14/9, đại diện UBND tỉnh Lào Cai cho biết, tính đến 9h cùng ngày, các lực lượng đã tìm thấy thêm thi thể 3 nạn nhân mất tích, nâng tổng số người chết là 51 người. Hiện, còn 33 người mất tích trong vụ sạt lở xảy ra ở thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Trước đó, đầu giờ chiều ngày 13/9, khi lực lượng chức năng đang tìm kiếm thì bất ngờ lũ từ thượng nguồn đổ về thôn Làng Nủ do đêm 12/9 mưa lớn. Ngay khi nước có dấu hiệu đổ về mạnh, ban chỉ huy cứu hộ đã phát hiệu lệnh cảnh báo, toàn bộ chiến sĩ đang làm công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích khẩn cấp di chuyển đến nơi có vị trí cao. Sau khi xác định an toàn, các lực lượng mới tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn những người mất tích. Chó nghiệp vụ sục bùn tìm người mất tích ở Làng Nủ. (Ảnh: Minh Đức) Hôm 12/9, lực lượng chức năng huyện Bắc Hà, Lào Cai cũng tìm thấy 115 người dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, nằm trong diện "nghi mất tích". Trước đó, ngày 9/9, những người dân này phát hiện nguy cơ sạt lở nên kêu gọi nhau chạy lên ngọn núi cách đó khoảng 1km tránh trú. Đến đêm, mưa như trút nước, đất đá bắt đầu đổ xuống vùi lấp 7 ngôi nhà của họ trong thôn. Chính quyền địa phương không thể liên lạc (do họ ở trên núi không có sóng điện thoại) nên bước đầu xác định thuộc diện "mất tích do sạt lở". Thông tin từ UBND tỉnh Lào Cai, tính đến 7h ngày 14/9, toàn tỉnh Lào Cai có 256 người chết, mất tích và bị thương do mưa lũ. Trong đó, 112 người chết (Sa Pa 9 người; Văn Bàn 2 người; Bắc Hà 20 người; Si Ma Cai 7 người; Bát Xát 14 người; Bảo Yên 60 người); 60 người mất tích (Bát Xát 3 người; Bắc Hà 14 người; Bảo Yên 43 người); 84 người bị thương (thị xã Sa Pa 17 người; Bát Xát 10 người, Bắc Hà 17 người; Si Ma Cai 10 người; Bảo Yên 30 người). 13.302 nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi,...; hơn 5.000 ha lúa, hoa màu và cây trồng bị thiệt hại; nhiều tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, công trình nhà nước bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Tổng thiệt hại trên 3.200 tỷ đồng. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả vẫn đang được chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tích cực triển khai. Viên Minh