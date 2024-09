Vụ lũ quét ở Làng Nủ: Giảm 29 người chết và mất tích so với số liệu ban đầu

Tổng số người chết và mất tích trong vụ lũ quét ở Làng Nủ, theo thống kê mới nhất, còn 66 - giảm 29 người so với số liệu công bố ban đầu. Ngày 15/9, Sở Chỉ huy tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại thôn Làng Nủ (Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai) thông tin mới nhất về số người thiệt mạng trong vụ lũ quét kinh hoàng hôm 10/9. Sau khi các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện, xã, thôn tiến hành rà soát tổng thể, chi tiết, số liệu mới nhất cho thấy tổng số hộ trong khu vực bị lũ quét là 33 hộ với 40 nóc nhà (vì có 7 hộ đã có nhà riêng nhưng chưa tách hộ). Đây là nơi sinh sống của 168 khẩu, tăng 10 khẩu so với ban đầu do một số trường hợp đi làm ăn xa chưa cập nhật đầy đủ. Lực lượng quân đội và công an vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở thôn Làng Nủ (Ảnh: Ngọc Tân). Về số nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ quét, đến nay xác định có 15 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Số người chết là 52 người, gồm 51 người đã tìm thấy thi thể và 1 trường hợp chết tử vong tại bệnh viện. Con số nạn nhân mất tích, theo thông tin từ Sở Chỉ huy, còn 14 người, giảm so với số liệu thông báo trước đây. Lý do là một số trường hợp không khai báo đầy đủ với địa phương, một số gia đình khai báo ban đầu chưa chính xác số lượng, một số trường hợp bị trùng chéo thành phần giữa gia đình bố mẹ và gia đình riêng. 87 người an toàn là con số cập nhật đến thời điểm hiện tại. Như vậy tổng số người chết và mất tích trong vụ lũ quét kinh hoàng ở Làng Nủ đến nay còn 66 trường hợp, giảm 29 người so với số liệu công bố ban đầu. Một số nguyên nhân khác dẫn đến việc số liệu có sự thay đổi là do thời điểm xảy ra lũ quét, thông tin liên lạc bị ngắt và gián đoạn, giao thông bị chia cắt nên các đơn vị chưa kịp thời thống kê, báo cáo. Ngoài ra, có một số trường hợp nghe tin nhưng lo sợ nguy hiểm nên chưa dám trở về; một số trường hợp ở riêng đi làm ăn xa nhưng gia đình bố mẹ không biết nên ban đầu báo cáo là mất tích. Các lực lượng quân đội và công an đang tích cực tìm kiếm số nạn nhân còn lại đang bị mất tích. Danh sách 14 nạn nhân còn mất tích trong vụ lũ quét ở Làng Nủ 1. Hoàng Văn Giới (SN 1985) 2. Hoàng Thị Thanh Phương (SN 2005) 3. Ma Thị Châu (SN 1993) 4. Hoàng Thị Quyến (SN 1990) 5. Nguyễn Văn Sứ (SN 1968) 6. Nguyễn Thị Mẫn (SN 1968) 7. Nguyễn Văn Vũ (SN 1992) 8. Lương Thị Diệu (SN 1965) 9. Hoàng Quỳnh Linh (SN 2014) 10. Nguyễn Văn Đông (SN 1995) 11. Hoàng Đức Long (SN 2023) 12. Nguyễn Thị Van (SN 1970) 13. Nguyễn Văn Viện (SN 2015) 14. Hoàng Văn Sơn (SN 1966)