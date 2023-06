Vụ lọt đề thi toán, văn: Đình chỉ 2 thí sinh và giám thị liên quan

Sau khi kết thúc ngày thi thứ nhất, cùng với việc lưu ý các hội đồng thi tiếp tục tăng cường phương án phòng ngừa thiết bị công nghệ cao để hạn chế tối đa việc có thể gian lận trong phòng thi, quản lý chặt chẽ đề thi theo quy định, tối 29/6, Bộ GD&ĐT cũng ban hành Công điện số 1111/CĐ-BGDĐT về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiện Cục A03 của Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với BCĐ kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, địa phương và các bên liên quan để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật.

Công điện nêu rõ, dù nguy cơ sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử đã được dự báo, nêu tại các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và là một trong những nội dung trọng tâm được tập huấn nhưng vẫn có trường hợp thí sinh cố tình sử dụng thiết bị công nghệ cao chuyển đề thi ra bên ngoài.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương chỉ đạo các trưởng điểm thi tăng cường phổ biến, nhắc nhở thí sinh thực hiện nghiêm quy chế thi.

Yêu cầu cán bộ coi thi, cán bộ giám sát phòng thi và các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi tập trung cao độ, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã được tập huấn để ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế thi, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận thi cử; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Các hội đồng thi tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng an ninh để có các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi trên địa bàn, đặc biệt là phòng ngừa và ngăn chặn việc sử dụng công nghệ cao để vi phạm quy chế thi.