Vụ làm hỏng camera hàng xóm: Người bị oan đòi bồi thường hơn 3,4 tỷ đồng

Ngày 21/10, ông Huỳnh Thanh Lam (41 tuổi, ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) - người bị đình chỉ bị can trong vụ án làm hư hỏng camera nhà hàng xóm - cho biết sau gần 3 năm xảy ra vụ việc, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau đã xác định không cấu thành tội phạm và đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông.

Ông Lam đã gửi hồ sơ đến Viện KSND TP Cà Mau yêu cầu bồi thường oan sai. Số ngày ông bị khởi tố và đến khi được đình chỉ là 1.030 ngày.

Tổng các khoản tiền ông Lam đòi bồi thường hơn 3,482 tỷ đồng, gồm: Thiệt hại do thu nhập bị mất, bị giảm sút; thiệt hại về tinh thần; chi phí đi lại, in ấn, gửi tài liệu; chi phí luật sư bào chữa…