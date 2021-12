Vụ kit test Việt Á: Thêm Phó Giám đốc CDC Nghệ An tới Bộ Công an làm việc

Your browser does not support the audio element.

Ngày 29/12, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc nâng khống giá kit test Covid-19 xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đã mời 11 người tại tỉnh Nghệ An ra Hà Nội để phối hợp làm việc. Trong số đó có 8 người công tác tại CDC Nghệ An gồm Giám đốc CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định và các thuộc cấp.