Vụ khám xét bệnh viện lớn nhất Quảng Bình: Bắt 2 nghi phạm tàng trữ ma túy

Đặng Thanh Vũ (áo xanh đen) và Hoàng Hải Đức tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Quảng Bình)

Chiều 27/2, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh này vừa phối hợp với Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba - Đồng Hới cùng một số đơn vị nghiệp vụ, địa phương bắt quả tang hai kẻ là nhân viên của Công ty Ngọc Minh Châu (có trụ sở tại TP Hà Nội) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Công ty Ngọc Minh Châu đang có hợp đồng giặt đồ với Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba - Đồng Hới.

Theo cơ quan công an, vào 17h15 ngày 26/2, tại xưởng giặt Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba - Đồng Hới (khu vực này Bệnh viện giao công ty Ngọc Minh Châu quản lý và sử dụng theo hợp đồng), tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan bắt quả tang Đặng Thanh Vũ tàng trữ trái phép 84 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc tại xưởng giặt của Đặng Thanh Vũ, lực lượng công an phát hiện và thu giữ thêm 400 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, Vũ và Đức khai nhận là nhân viên của Công ty Ngọc Minh Châu. Quá trình làm việc ở xưởng giặt, hai người này mua ma túy về cất giấu để sử dụng.