Vụ khách mất hơn 300 tỷ tại MSB: Ai bồi thường thiệt hại cho người gửi tiền?

Tuy nhiên, nếu trong vụ việc này, Giám đốc MSB Thanh Xuân dùng thủ đoạn gian dối để lừa khách hàng ký vào giấy tờ nào đó để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền, thì có thể thoả mãn tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Khi đó, nạn nhân sẽ phải đòi tiền từ chính Giám đốc MSB Thanh Xuân, chứ không phải đòi tiền từ ngân hàng.”, luật sư Mạnh nêu quan điểm.

Phân tích rõ hơn về các tình huống trên, luật sư cho rằng trước mắt cần đợi xem cơ quan điều tra xác định rõ hành vi của bà Hoài Anh như thế nào. Đối với tội Tham ô tài sản, cần thoả mãn hai điều kiện là lợi dụng chức vụ, quyền hạn và chiếm đoạt tài sản do mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm; b) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm”

Còn tội Lừa đảo là dùng hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ”.