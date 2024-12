Vũ Khắc Tiệp: 'Tôi đã xin lỗi Ngọc Trinh và gỡ clip đó xuống'

Đối với tôi, Ngọc Trinh vẫn là cô gái tử tế nhất từ trước tới nay” – Vũ Khắc Tiệp chia sẻ. Mới đây, tại chương trình Bà tám showbiz, ông bầu Vũ Khắc Tiệp đã chia sẻ về cựu người mẫu Phan Như Thảo. Anh nói: “Thảo là thế hệ người mẫu đầu tiên của Venus. Từ năm 2006, khi tôi chưa mở công ty thì Thảo đã là người mẫu cho tôi rồi. Hai anh em tôi có nhiều kỷ niệm, tình cảm đặc biệt với nhau.

Vũ Khắc Tiệp Thảo là người sống rất tình cảm, sâu sắc. Hai anh em tôi có thể 5, 7 năm chưa gặp nhau nhưng vẫn dành nhiều tình cảm cho nhau. Định hướng của tôi từ đầu năm tới giờ là trong năm nay sẽ không tham gia bất cứ sự kiện nào nhưng khi nhận lời mời sự kiện của Thảo, tôi phải tới ngay”. Về lý do không tham gia showbiz trong hơn một năm qua, Vũ Khắc Tiệp chia sẻ: “Tôi nghĩ mình già rồi, không phù hợp với showbiz. Vì vậy, chỉ có lời mời từ những người bạn tôi thực sự trân trọng thì mới tới còn không thì ở nhà làm việc khác. Tôi già rồi. Ông trùm chân dài là danh xưng thời tuổi trẻ của tôi và tôi thích danh xưng đó. Hiện tại, tôi tập trung xây dựng công việc cho năm sau, không liên quan gì tới showbiz nữa. Năm 2019, khi tôi làm Đêm hội chân dài cuối cùng ở Singapore, tôi đã nói sẽ dừng mọi hoạt động ở showbiz nhưng do các mối quan hệ của tôi đều là showbiz nên khi tôi được mời tham gia sự kiện của họ mọi người cứ nghĩ tôi vẫn hoạt động showbiz. Thực sự là từ năm 2019 tôi đã đóng cửa công ty giải trí rồi.

Ngọc Trinh Hiện tại, tôi tập trung vào công việc kinh doanh, không liên quan tới showbiz”. Về tin đồn không chơi với Ngọc Trinh, Vũ Khắc Tiệp lên tiếng: “Nhiều người hỏi về Ngọc Trinh. Hôm nay tôi nói luôn, Ngọc Trinh không chơi với tôi nữa chứ không phải tôi không chơi với Ngọc Trinh. Trước khi Ngọc Trinh xảy ra lùm xùm, Ngọc Trinh có gửi cho tôi clip Trinh bị té xe. Trong clip đó, Ngọc Trinh nói giọng rất dễ thương rằng ‘anh ơi em lại té xe rồi, đau quá’. Tôi đang nằm trong phòng, thấy thế liền đăng clip đó lên và ghi: ‘Thương em quá’. 5 phút sau, Ngọc Trinh gọi điện cho tôi trách vì sao lại đăng lên. Tôi đã xin lỗi Ngọc Trinh và gỡ clip đó xuống nhưng ngay sau đó Ngọc Trinh hủy follow tôi luôn. Sau đó 1 tuần thì Ngọc Trinh xảy ra chuyện. Tôi rất lo lắng nên có nhắn tin cho Ngọc Trinh rằng ‘nếu em không giận anh thì cho anh qua nhà ôm em cái’. Ngọc Trinh đọc xong không trả lời nên tôi nghĩ Trinh giận tôi chứ tôi không có lý do gì giận Ngọc Trinh. Đối với tôi, Ngọc Trinh vẫn là cô gái tử tế nhất từ trước tới nay”.