Vụ hướng dẫn viên bị cưỡng hiếp tại Hoàng Su Phì bungalow: Nghi phạm đã có sự chuẩn bị từ trước

Hơn nữa, theo thông tin ban đầu, những người đi cùng cho biết thanh niên này là người đã theo dõi cô từ trước. Hắn không phải là người của homestay nhưng đi lại tự do, ngồi ăn bữa tối cùng cả đoàn của chị L. Do đó, có thể thấy đây không phải là hành động bộc phát mà đã có sự chuẩn bị từ trước. Từ đó, không thể lấy lý do không hiểu biết, là người dân tộc thiểu số để bao biện cho hành vi này được.

Bên cạnh đó, cũng phải nói đến cách xử lý vụ việc của chủ homestay. Theo thông tin mà chị L. cung cấp, những người quản lý khu du lịch đó khi xảy ra vụ việc không đứng về phía người chị mà lại bày tỏ mong muốn được 'thỏa hiệp' bằng cách đền bù tiền, với mục đích tránh làm ảnh hưởng đến khu du lịch.

Theo luật sư Tiền, rõ ràng vụ việc xảy ra cũng có phần trách nhiệm của bên homestay. Bởi người thực hiện hành vi này không ai khác chính là người quen của chủ homestay nhưng chủ homestay không những không hỗ trợ chị L. tiến hành tố giác hành vi trái pháp luật mà còn thể hiện thái độ 'bao che' nhằm mục đích không ảnh hưởng đến họ.

'Việc này không những thể hiện sự thiếu trách nhiệm mà còn khiến người bị hại cảm thấy bức xúc và dư luận bất bình. Nếu chị L. không lên tiếng thì sẽ có bao nhiêu người có thể phải rơi vào trường hợp tương tự, thậm chí có thể thành nạn nhân của các tội giết người, cướp tài sản,... và nhiều hành vi phạm tội khác' - luật sư Tiền khẳng định.

Qua vụ việc trên, luật sư cũng khuyến cáo, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác rà soát tội phạm trên địa bàn, thông báo việc phòng ngừa tội phạm đến người dân nhằm có biện pháp ngăn ngừa kịp thời.

Bên cạnh đó, ngoài việc đảm bảo an toàn cho khách, các chủ cơ sở dịch vụ lưu trú cũng cần phải nhắc nhở khách có những biện pháp để tự đảm bảo an toàn cho mình như bảo quản đồ, chốt cửa khi đi ngủ, khi có người lạ theo dõi, có các hành vi đáng nghi thì cần phải báo cho cơ quan địa phương để kịp thời xử lý,...

Thêm vào đó, mọi người cũng cần nâng cao cảnh giác, có ý thức phòng ngừa tội phạm. Trong vụ việc này, một phần nguyên nhân dẫn đến nghi phạm có thể thực hiện hành vi hiếp dâm là do sự chủ quan của chị L, không khóa cửa phòng ngủ. Do đó, để tránh những trường hợp như trên xảy ra, chúng ta cần lựa chọn các cơ sở khách sạn, nhà nghỉ, homestay có uy tín, cơ sở vật chất đảm bảo; khóa cửa kỹ càng khi ở trong phòng riêng một mình.

Triệu Tạ Mềnh có thể phải đối mặt với mức phạt từ 2 - 7 năm tù

Hiện Triệu Tạ Mềnh đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm. Theo luật sư Trần Xuân Tiền: Hành vi lẻn vào phòng ngủ của nữ hướng dẫn viên du lịch dùng vũ lực khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội Hiếp dâm theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Theo quy định này, Triệu Tạ Mềnh có thể phải đối mặt với mức phạt tù từ 2 - 7 năm.



Theo Báo Công thương