Vụ học trò Binz làm hỏng camera, BTC không nhận bồi thường

Nội dung chủ yếu cuộc nói chuyện được BTC cho biết nhằm khẳng định họ hoàn toàn minh bạch, việc tố cáo PrettyXIX là đúng với sự thật chứ không như nhiều luồng thông tin trái ngược mà phía học trò Binz cùng bạn bè lan truyền.

Đoạn điện thoại trao đổi giữa BTC chương trình với phía cung cấp thiết bị ghi hình

Phía BTC qua đó cũng tuyên bố không những họ không cần tiền bồi thường từ PrettyXIX mà giờ đây, họ cũng sẽ không chấp nhận lời xin lỗi từ "bản sao Touliver" bởi thái độ thiếu thiện chí của nam rapper.

Là một cộng đồng rap/ hip-hop lớn và có tiếng nói mạnh mẽ trong giới Underground, phía BTC chương trình cũng tuyên bố sẽ "dí đến chân trời góc biển trong suốt sự nghiệp này".