Vụ học sinh trường quốc tế ở TP.HCM bị đánh gây bão mạng xã hội

“We are not going to allow you to talk to another child. That is not acceptable” (Chúng tôi sẽ không cho phép bà nói chuyện với cháu gái. Điều đó là không chấp nhận được) - đại diện phía nhà trường nói.

Ngoài ra, khi cả 4 phụ huynh của các cháu bị đánh đến thì không hề được tiếp đón, phải đứng chờ ngoài hành lang trong khi phụ huynh của cháu gái bị tố đánh bạn được ngồi trong văn phòng. Ngoài ra, trong livestream, bà T.H.T đang rất tức giận nhưng phía nhà trường liên tục yêu cầu bà không được hét lên, nếu không sẽ không có cuộc nói chuyện nào cả.

Thêm vào đó, nhà trường từ chối giải quyết sự việc và liên tục nhắc đến việc gọi công an.

“Đấy, mọi người thấy chưa, tôi muốn nói chuyện với đứa đấy cũng không được” - Bà T.H.T nói trong livestream.

Tiếp theo đó, trường trả lời bà rằng sẽ cho số điện thoại của phụ huynh cháu kia để 2 bên tự giải quyết với lý do "việc xảy ra bên ngoài trường". Một lúc sau, bảo vệ trường đưa 2 bố con học sinh kia ra khỏi tòa nhà, 2 người này thể hiện thái độ thách thức.

Nữ sinh bị tố đánh bạn ra về cùng bố

Bà T.H.T cho biết trên trang cá nhân của mình rằng nhà trường thông báo sự việc xảy ra ở ngoài khuôn viên trường trong khi clip đánh bạn xảy ra ngay trong sân trường. Ngoài ra, bà cũng cho biết con của mình không hề được chăm sóc y tế. Bà yêu cầu trích xuất camera nhưng không được phía nhà trường cung cấp.

Bà T.H.T đã phải cho con tạm dừng đến trường vì lo ngại con không an toàn sau khi bị một học sinh đánh.