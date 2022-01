Vụ hoa "một sống hai chết" của gia đình trồng cúc mâm xôi ở miền Tây

Cúc mâm xôi là một trong những loài hoa được trồng nhiều ở làng hoa Sa Đéc, những giỏ hoa cúc rực rỡ mùa vàng mang theo ý nghĩa giàu sang phú quý luôn hút khách hàng mua về trưng Tết. Vườn nhà ông Bùi Điền (47 tuổi) ở tỉnh lộ 848 (xã Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đang tất bật chăm sóc cho hơn 10.000 giỏ hoa cúc mâm xôi chuẩn bị phục vụ cho Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ruộng hoa Cúc Mâm Xôi của gia đình ông Bùi Điền từ nụ xanh sang chớm vàng, nhìn rực rỡ từ trên cao trong nắng xuân mới. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, nên số lượng cúc mâm xôi trồng năm nay giảm 1/3 so với mọi năm.

"Gia đình tôi đã trồng và bán cúc mâm xôi đã 13 năm nay. Nhưng đây là năm duy nhất, vườn nhà tôi chỉ xuống giống 10.000 giỏ hoa, ít hơn 5.000 giỏ so với các năm trước", ông Điền nói.

"Cũng như người cần ăn một ngày hai bữa, cây cũng cần tưới nước một ngày hai lần. Lúc sáng sớm và đầu giờ chiều. Nước được tưới thẳng vào gốc, tránh tưới mạnh lên bên trên hoa, sẽ làm hỏng hoa", ông Điền chia sẻ.

Ông Điền phun thuốc lên các chậu hoa để trừ sâu và giúp cho hoa mọc khỏe, tránh bị chết xanh hoặc thối rễ.