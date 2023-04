Vụ hoa hậu chuyển giới: Bị yêu cầu dừng, phía Hương Giang không chấp hành

"Ngay sau khi nhận thông tin, đại diện thanh tra Sở đã chủ động phối hợp cùng Đội 3 của Phòng an ninh chính trị nội bộ (PA03) của Công an Thành phố và Phòng Văn hóa và Thông tin quận 12, đề nghị cử lực lượng kiểm tra, xử lý theo quy định", bà Nguyễn Mỹ Hạnh nói.

Ngay sau khi nhận thông tin, Thanh tra viên của Sở VH&TT TPHCM đã phối hợp với Đội An ninh Công an quận 12 (do Phòng PA03 yêu cầu phối hợp), Phòng Văn hóa và Thông tin quận 12 và UBND phường Tân Thới Nhất, quận 12 đến kiểm tra phim trường Zoom Media (địa chỉ số 44/1 đường Tân Thới Nhất, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TPHCM) - địa điểm đang diễn ra cuộc thi.

Sau quá trình làm việc, đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị tổ chức dừng chương trình với lý do "tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận của Sở VH&TT TPHCM". Tuy nhiên, phía đơn vị tổ chức không chấp hành mà vẫn tiếp tục thực hiện chương trình chung kết Đại sứ Hoàn mỹ.

"Biên bản ghi nhận sự việc đã được lập vào lúc 20h20, ngày 8/4 và kết thúc vào lúc 22h30 cùng ngày đối với Công ty TNHH Hương Giang Entertainment. Đại diện công ty là ông Trần Hữu Hiệp đã ký tên vào biên bản", bà Mỹ Hạnh cho biết.