Vụ hỗ trợ thiệt hại bão 2.000 đồng: Có gì đó rất... "hành chính", phản cảm

Ngày 28/11, trao đổi với các phóng viên về việc UBND xã Tam Vinh chi trả 2.000 đồng tiền hỗ trợ bão năm 2020, ông Vũ Văn Thẩm - Bí thư Huyện ủy Phú Ninh cho hay, vài ngày qua ông đã nghe hết và nắm rõ vụ việc này.

Bí thư Huyện ủy Phú Ninh chỉ đạo kiểm điểm việc chi hỗ trợ bão chỉ 2.000 đồng nhưng phải phát giấy mời và bắt dân chờ cả buổi.

"Trước hết, lãnh đạo huyện thấy việc đó là sai, không thỏa đáng. Thống kê như vậy là nghiêm túc, có trách nhiệm là tốt. Nhưng khi thống kê xong mà xử lý áp giá hỗ trợ quá máy móc, không biết xử lý với người dân, để vụ việc trở nên phản cảm", ông Vũ Văn Thẩm nói.