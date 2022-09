Vụ hiếp dâm ở Hà Giang: "Họ đến xin xỏ và đưa cả tiền để tôi im lặng"

Nữ nạn nhân cho hay, sau khi bị cưỡng bức, bản thân cô rất hoảng loạn và đã khóc rất nhiều, cô cũng rất lo lắng bởi kẻ xấu là người địa phương lại có quan hệ với chủ của homestay. Cô gái trẻ sợ rằng nếu mình báo công an thì sẽ "bị giết chết".

"Đến sáng 18/9, tôi có gọi cho quản lý của homestay để trình báo sự việc, đồng thời muốn họ can thiệp để báo chính quyền và công an, nhưng phía homestay lấy lý do là chủ nhật nên chính quyền không làm việc. Tôi không thể ngờ họ lại vô tâm trước sự việc lớn như vậy", L. kể lại trong tâm trạng phẫn uất.

Khi nhờ phía homestay không được, đến chiều 18/9, L. đã trực tiếp gọi điện cho phía chính quyền để nhờ can thiệp. Sau đó cô gái trẻ cũng gọi cho phía luật sư để nhờ trợ giúp về pháp lý.

Cũng theo nạn nhân, sau 2 ngày xảy ra sự việc, đối tượng Mềnh đã đưa vợ con của hắn lên homestay để xin lỗi và gây sức ép... để L. bỏ qua sự việc.