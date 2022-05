Vụ hành hung người phụ nữ ở chung cư: Chuyển hồ sơ sang công an quận

Thông tin trên được lãnh đạo Công an phường Phương Canh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xác nhận với PV Dân trí vào chiều 31/5.

Theo vị lãnh đạo, sau khi xảy ra sự việc, công an phường cũng mời người đàn ông này lên trụ sở, tại đây anh này thừa nhận hành vi của mình là sai và xin lỗi nạn nhân.

"Sự việc cũng không có gì phức tạp, song do có yếu tố liên quan đến hành hung phụ nữ và báo chí phản ánh nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận Nam Từ Liêm thụ lý, làm rõ", vị lãnh đạo Công an phường Phương Canh nói.