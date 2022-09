Vụ gửi con đi chữa bệnh nhận về hũ tro cốt: Hỏa thiêu thi thể trong xô sắt

Ngày 13/9, Công an Lâm Đồng tiếp tục điều tra làm rõ nội dung tin tố giác tội phạm về việc gia đình ông N.H.N (45 tuổi, ngụ TP.Huế) giao con trai tên là N.L.M.Q (3 tuổi) cho ông L.M.Q (45 tuổi, tạm trú 54/39 Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc) nuôi dưỡng, điều trị bệnh chậm phát triển, thế nhưng sau đó cháu bé tử vong chưa rõ nguyên nhân và ông Q. nói đã hỏa thiêu thi thể cháu.



Gia đình lập bàn thờ cho cháu N.L.M.Q

Trước đó, ngày 15/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Lâm Đồng tiếp nhận hồ sơ giải quyết ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đối với đơn trình báo của ông N. Cụ thể, gia đình ông N. gửi cháu N.L.M.Q cho ông Q. chăm sóc, thế nhưng chỉ hơn 3 tuần sau đã phải nhận hung tin con mình chết vì COVID-19 và bị thiêu bằng than củi.