Vụ gửi con đi chữa bệnh, nhận lại tro cốt: Cơ sở hoạt động "chui"

Sau đó, anh N. có gửi con trai là cháu N.L.M.Q. có dấu hiệu chậm nói cho ông Q. để nhờ can thiệp, hỗ trợ.

Tháng 3, gia đình anh N. gửi con trai cho ông L.M.Q. Thời gian điều trị theo kế hoạch ông Q. đưa ra khoảng 2-3 năm với chi phí mỗi tháng khoảng 200 triệu đồng. Gia đình anh N. đưa trước 600 triệu đồng để đặt cọc.

Thế nhưng khoảng một tháng sau, ông Q. đã trở lại Huế và giao cho gia đình anh N. một bình gốm và nói bên trong là tro cốt con trai anh N. Ông Q. giải thích không bàn giao thi thể cho nhà anh N. vì sợ trên đường di chuyển, thi thể cháu bị phân hủy, vì vậy đã tự ý thiêu.

Công an tỉnh Lâm Đồng cũng xác nhận, trước đó, vào tháng 8, vụ việc đã từng tạm đình chỉ điều tra một lần do chưa đủ chứng cứ. Hiện Công an tỉnh đã giao Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an TP Huế xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.