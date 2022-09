Vụ gửi con chữa bệnh nhận lại hũ tro cốt: 'Ông lang què' khai lý do đốt thi thể bé trai

Đến sáng 27/3, tại điểm hẹn, ông N. tá hỏa khi phát hiện con trai đã chết. Thi thể chỉ là tro cốt được ông Q. bàn giao. Ngày hôm sau, ông này đã làm đơn trình báo vụ việc đến Công an TP Huế đề nghị làm rõ nguyên nhân cái chết của con mình.

Hồi tháng 1, gia đình ông N. đưa đứa trẻ vào TP Đà Lạt, song ông Q. hẹn hôm sau gặp nhau ở TP Bảo Lộc, cách đó chừng 100 km. Tại Bảo Lộc, ông Q. hẹn khám bệnh cho cháu Q. tại một khách sạn, không phải ngôi biệt thự với đầy đủ trang thiết bị, đội ngũ y bác sỹ hùng hậu như lời ông Quang quảng cáo.

Qua trò chuyện, ông Q. khẳng định đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ, cần điều trị sớm là trước 3 tuổi mới hết bệnh. Thời gian điều trị kéo dài, phải 2-3 năm, và chi phí điều trị là 200 triệu đồng mỗi tháng. Gia đình phải phải đặt cọc trước 3 tháng với số tiền là 600 triệu đồng.

Tin lời, ông N. đồng ý giao con vào tháng 3. Gia đình sau đó cũng chuyển 600 triệu đồng cho ông Q. chi phí nuôi dưỡng, chữa bệnh cho đứa trẻ. Đồng thời, hai bên lập giấy “ủy quyền nuôi dạy con”. Tuy nhiên, vài tháng sau, ông N. nhận tin con trai đã chết nên phản ứng.

Liên quan sự việc trên, Công an Lâm Đồng thông tin, hồi tháng 4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02)- Công an Lâm Đồng tiếp nhận hồ sơ giải quyết vụ việc ban đầu từ Công an TP Huế (Huế) đối với đơn trình báo của ông N.H.N nghi ngờ ông L.M.Q có hành vi xâm hại con trai mình bị bệnh chậm phát triển dẫn đến cháu đứa trẻ chết chưa rõ nguyên nhân.

Tiếp nhận thông tin, PC02 đã lập hồ sơ giải quyết tin báo, thông báo VKSND cùng cấp để thực hiện kiểm sát theo quy định. Đồng thời, làm việc, lấy lời khai với ông Q. và người liên quan.

Tuy nhiên, tới ngày 29/3, ông N. có đơn xin miễn tố giác tội phạm với ông Q. và gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng, với lý do sợ ảnh hưởng cho sức khỏe của những người lớn tuổi trong gia đình trước hung tin cháu trai.