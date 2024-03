Vụ giữ bằng cử nhân 30 năm: Yêu cầu trường ĐH bồi thường hơn 23 tỷ đồng

Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Ảnh: NEU).

"Tôi đã không thể tìm kiếm được công việc với đúng chuyên môn và trình độ đào tạo đại học. Thậm chí, không thể có được việc làm tương xứng với trình độ cấp 3 do bằng tốt nghiệp THPT và học bạ gốc bị trường giữ trái luật, không có lý do. Việc tiếp cận các công việc và các mối quan hệ công việc tiềm năng cũng khó khăn vì không chứng minh được nhân thân, do hộ khẩu bị giữ nên không thể có Chứng minh nhân dân hay hộ chiếu", ông Hảo nói.

Ông cưới vợ nhưng không thể đăng ký kết hôn. Do không có hộ khẩu nên con cái của ông Hảo không thể học tập ở Hà Nội mà phải gửi về quê.

Dù sự việc khá ồn ào thời gian qua, thu hút sự quan tâm của dư luận nhưng đến nay vẫn chưa lên tiếng. Đại diện trường cho biết sẽ sớm có thông tin phản hồi tới Dân trí.