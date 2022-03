Vụ giết người phân xác ở Ninh Bình: Hồi chuông cảnh tỉnh những người đang có quan hệ bất chính

Ngoài ra, người có hành vi “ngoại tình” có thể bị cáo buộc vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo Điều 182 Bộ luật Hình sự 2015. Mức phạt cao nhất đối với tội danh này lên đến 3 năm tù”, luật sư Thành Hưng phân tích.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Nói về nguyên nhân Phạm Văn Dũng sát hại nhân tình, luật sư Thành Hưng nhận định: “Có thể thấy đối tượng Dũng nảy sinh ghen tuông khi chị Thêm không muốn ly hôn chồng, quyết định trở về quê làm ăn. Ghen tình là trạng thái tâm lý mà đối tượng bộc lộ sâu nhất bản năng con người, nó là sự độc quyền tuyệt đối trong tâm tưởng. Ở đây là sự chiếm hữu tuyệt đối của đối tượng với nạn nhân.

Có thể đối tượng cảm thấy bị đổ vỡ, hụt hẫng, thậm chí bị sỉ nhục, phản bội; cảm thấy mất đi một thứ gì đó đã hy vọng, nuôi nấng. Cho nên khi ghen sẽ thúc đẩy tư duy, tình cảm, hành động khiến đối tượng thực hiện hành vi tước đoạt tính mạng nhân tình một cách nhẫn tâm.

Nhận thức xã hội, nhận thức về pháp luật và nền tảng nhân cách, đạo đức, xu hướng dùng bạo lực để giải quyết mọi việc có thể là một trong các yếu tố chi phối hành vi của đối tượng Dũng”.

Như đã thông tin, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27/3, ông Phạm Văn Năm (SN 1954, trú tại phố Chu Văn An, phường Nam Bình, TP Ninh Bình) đến Công an phường Nam Bình (TP Ninh Bình) tố giác với cơ quan công an về việc nghi ngờ con trai của ông là Phạm Văn Dũng có hành vi giết người.