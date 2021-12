Vụ giết người, đốt xác chủ nợ ở Hải Dương: Gia đình bị hại đưa ra nhiều nghi vấn sau khi ghé thăm hiện trường vụ án

8 tình tiết gia đình bị hại đưa ra để chứng minh Vũ Thị Mừng đồng phạm tội Giết người, Cướp tài sản và hành vi của cặp vợ chồng Năng, Mừng là có bàn bạc, tổ chức 1. Gia đình bị hại đưa ra tình tiết trong thời gian ông C. bị sát hại, trường Cao đẳng Dược Hải Dương (nơi bị cáo Mừng công tác) bị mất một số lượng hoá chất. 2. Gia đình bị hại được nạn nhân báo mộng rằng: "Khi đến số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, ông C. và Năng có ngồi ở tầng 1 nói chuyện. Tại bàn uống nước ở tầng 1, ông C. đã bị Năng mời uống cốc nước có hoá chất, loại thuốc hướng thần, sau khi uống cốc nước này, nạn nhân mới bị Năng dẫn dụ lên gác xép để sát hại". 3. Ở hiệu thuốc 126 Nguyễn Thượng Mẫn, ông C. đến lấy tiền theo lời hẹn của Năng, tại cửa hàng thời điểm đó chỉ có Năng và ông C. Vì vậy, nếu không bị uống phải thuốc hướng thần, không có chuyện ông C. đi lên gác xép... 4. "Trong giai đoạn điều tra, cán bộ điều tra giải thích với gia đình tôi rằng: Do bị cáo sử dụng hóa chất nên các mẩu xương cốt hầu hết bị vỡ vụn và bị than hoá, không thể giám định được ADN, duy nhất chỉ có 2 mẩu nhỏ thu được ở KĐT Tuệ Tĩnh mới giám định được ADN". 5. Theo lời khai của Năng và Mừng thì bị cáo chỉ sử dụng 2 giát giường + khoảng 6 lít xăng và một số cành cây để đốt thi thể ông C. Tại bờ sông, các bị cáo không ghè đập xương cốt, bị cáo Năng chỉ đập 2 mảnh xương cốt ông C. tại KĐT Tuệ Tĩnh - có nghĩa là xương cốt ông C. tự vỡ vụn sau khi bị đốt. 6. "Gia đình tôi cho rằng, hai bị cáo đã sử dụng số hoá chất bị mất tại trường Cao đẳng Dược vào việc phi tang, đốt hài cốt ông C. Vì việc hoả táng ở nhà tang lễ có nhiệt độ rất cao, nhưng cũng mất 2 tiếng mới hoả táng xong một thi thể. Đặc biệt, xương cốt sau khi hoả táng cũng không bị vỡ vụn, không bị than hoá, khi cần vẫn có thể xét nghiệm ADN". 7. Nếu chỉ với vật liệu cháy là 2 giát giường + khoảng 6 lít xăng và một số cành cây thì xương cốt ông C. không thể tự vỡ vụn, bị than hoá. 8. Gia đình nạn nhân đặt câu hỏi về việc trường Cao đẳng Dược mất hoá chất có thể liên quan đến vụ án nhưng chưa được cơ quan chức năng điều tra rõ.