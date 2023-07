Vụ giết chủ nợ, phi tang xác: Người vợ 2 lần đến nhà hung thủ tìm chồng

Người dân bàng hoàng trước thông tin chủ nợ bị đánh chết, chôn xác phi tang (Ảnh: A.H.).

Sau 2 lần đến để tìm chồng nhưng không thấy, gia đình nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên đã trình báo công an xã. Nhận tin báo, công an xã đã phối hợp cùng Công an huyện Đồng Phú vào cuộc và xác định được Đông là kẻ tình nghi nên mời về trụ sở công an làm việc.

Tại trụ sở công an, Đông khai nhận hành vi giết anh T., sau đó chôn xác phi tang.

Anh V. cho biết thêm, anh T. là con cả trong một gia đình có 2 anh em. Vợ chồng T. hòa thuận và chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Ở nhà anh T. làm rẫy phụ giúp gia đình để nuôi 2 con nhỏ. Mẹ T. cũng mới mất vì tai nạn giao thông cách đây khoảng 10 tháng.