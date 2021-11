Vụ giết chủ nợ ở Hải Dương: Cha nạn nhân bật khóc khi tòa nghị án, nói vợ Cao Tài Năng mới là chủ mưu sát hại con trai?

Theo cáo trạng, sau khi Năng gây án mạng vào sáng 28/11/2020, đến khoảng 22h30 cùng ngày, Năng nói với vợ là mình đã giết anh C tại hiệu thuốc của hai vợ chồng và thi thể nạn nhân vẫn ở hiệu thuốc này. "Mừng khuyên Năng ra đầu thú, nhưng Năng sợ bị bắt, đi tù, dọa sẽ tự tử. Năng nói đã tìm được nơi chôn, bảo Mừng giúp Năng chôn thi thể anh C, Mừng đồng ý", cáo trạng cho biết. Năng điều khiển xe ô tô của mình nhãn hiệu Hyundai Santafe chở vợ ra khu đất trống cạnh bờ sông Kim Sơn. Năng chỉ cho vợ vị trí hố sẽ chôn thi thể nạn nhân, rồi điều khiển xe về hiệu thuốc. Tại đây, vợ chồng Năng đưa thi thể nạn nhân lên xe ô tô Santafe rồi đưa ra khu vực hố chôn đã được Năng chuẩn bị từ trước. Sau khi chôn xong thi thể nạn nhân, vợ chồng Năng đi ô tô ra cầu Hàn (ở Hải Dương) vứt quần áo lau chùi dấu vết tại hiệu thuốc số 126 Nguyễn Thượng Mẫn xuống sông. Thời gian sau đó, Năng thường xuyên ra khu vực chôn thi thể để xem xét tình hình. Đến khoảng cuối năm 2020 (âm lịch) khi ra khu vực này, Năng phát hiện có một số cây mới được trồng, do nghĩ sẽ có người tiếp tục đào đất trồng cây có thể phát hiện thi thể nên Năng nghĩ cần phải đào thi thể lên rồi đốt xác phi tang. Tối 27/12 âm lịch (tức 8/2/2021), vợ chồng Năng đi ăn tất niên tại nhà anh Nguyễn Tuấn H (ở phường Tân Bình, TP Hải Dương) thì Năng phát hiện khu đất trống cạnh nhà anh H có một số giát giường bằng gỗ. Năng quyết định tối hôm đó sẽ đào thi thể lên, dùng giát giường đốt. Năng nói cho vợ biết ý định của mình, Mừng đồng ý. Khoảng 21h cùng ngày, sau khi từ nhà anh H về nhà, Năng lấy một chiếc cuốc dựng ở cạnh tường phía trước nhà rồi điều khiển xe Santafe chở vợ ra đường Trần Phú (TP Hải Dương). Năng vào một cửa hàng mua một chiếc xẻng cán gỗ, một rìu sắt (có một đầu dạng búa, một đầu có lưỡi sắc). Mua xong, Năng điều khiển xe ra khu đất trống cạnh nhà anh H lấy 2 giát giường bằng gỗ cho lên xe rồi đi ra cây xăng Thanh Bình mua xăng đựng đầy trong một chai (loại đựng dầu ăn 5 lít), một chai loại 1,5 lít. Chuẩn bị xong, Năng điều khiển đi xe ô tô ra khu vực chôn thi thể rồi hai vợ chồng dùng xẻng, cuốc, đào, xúc đất. Khi phát hiện thi thể, Năng kéo lên mặt đất, đặt lên giát giường. Vợ chồng Năng đi xung quanh khu vực gần sông nhặt thêm các thanh gỗ, củi khô và đặt lên phía trên thi thể nạn nhân, đổ hết xăng lên rồi châm lửa đốt. Quá trình đào, đốt thi thể nạn nhân, Mừng mặc đồ bảo hộ y tế chống dịch. Khi cả hai đang đốt thi thể thì có anh Vũ Xuân T. (SN 1988, ngụ phường Tân Bình, TP Hải Dương) đi thuyền đánh cá trên sông phát hiện, hỏi đốt gì. Mừng trả lời: "Đốt đồ chống dịch" nên anh T. lái thuyền bỏ đi. Trong khi chờ thi thể cháy hết, Năng vứt chai nhựa đựng xăng, bật lửa vào hố và xúc cát, đất đầy hố lấp bằng phẳng. Sau khi lửa tắt, phần tro nguội, Năng dùng xẻng đập khu vực tro vừa đốt thi thể và phát hiện có 2 khúc xương không cháy nên nhặt cho vào túi nilon, dùng xẻng xúc một phần tro, cốt đã cháy hết đổ vào một túi nilon khác. Ngoài ra, Năng dùng xẻng xúc phần còn lại hất xuống sông Kim Sơn. Sau đó Năng mang 2 khúc xương không cháy hết ra vị trí đường Thanh Bình định đập, nhưng do sợ bị phát hiện nên Năng cùng Mừng cho xẻng, rìu, túi nilon đựng xương vào xe ô tô rời khỏi hiện trường. Khi đến khu vực giao với đường Tuệ Tĩnh kéo dài (TP Hải Dương), Năng xuống xe ra vỉa hè dùng rìu đập xương nhưng không vỡ hết. Năng lại nhặt cho vào túi nilon rồi chạy xe ra khu vực cầu Hàn, đổ xuống sông. Năng cũng thả xẻng, rìu và quần áo bảo hộ xuống sông rồi đi về nhà.