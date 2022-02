Liên quan đến vụ nữ chủ nợ bị giết, phi tang thi thể dưới hầm biogas ngày cận Tết, mới đây Công an tỉnh Thanh Hóa đã cung cấp thông tin ban đầu về vụ án mạng xảy ra tại xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành.



Theo Tuổi Trẻ, ngay trong ngày 30/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập nghi phạm Nguyễn Thị Vuông, 38 tuổi, trú tại thôn Lâm Thành, xã Thạch Quảng, đến cơ quan công an để lấy lời khai.

Đối tượng Nguyễn Thị Vuông - nữ nghi phạm giết chủ nợ, giấu xác dưới hố biogas. Nguồn: ANTĐ Tại đồn công an, Vuông khai nhận, đầu tháng 2/2021 có vay tiền lãi của chị P.T.T., 39 tuổi, trú tại thôn Quảng Cộng, xã Thạch Quảng, với số tiền 158 triệu đồng.



Đến tháng 1/2022, Vuông đã trả tiền gốc và lãi cho chị T. 162 triệu đồng. Tuy nhiên, lúc này chị T. yêu cầu Vuông phải trả số tiền còn lại là 133 triệu đồng.



Khoảng 16h ngày 28/1, chị T. đến nhà Vuông để lấy số tiền nợ như đã hẹn. Lúc này, Vuông đưa cho chị T. 100 triệu đồng và xin khất nợ số tiền còn lại 33 triệu đồng.



Đến 17h30 cùng ngày, chị T. tiếp tục đến nhà Vuông đòi tiền, nhưng do Vuông không có tiền trả nên hai bên xảy ra xô xát.



Trong lúc xô xát, Vuông lấy một đoạn gậy gỗ dài khoảng 60cm đánh liên tiếp vào đầu chị T. khiến nạn nhân ngã xuống đất.



Thấy chị T. bất tỉnh, nghĩ chị đã chết nên Vuông bỏ thi thể nạn nhân vào chiếc bị rồi nhét vào sọt nhựa, ném xuống hố biogas của gia đình để phi tang. Hiện trường nơi người phụ nữ bị giấu xác phi tang. Nguồn: CAND Trước đó Người Lao Động đưa tin, ngày 30/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể người phụ nữ dưới hố biogas, trên người có nhiều thương tích. Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương vào cuộc điều tra và xác định đối tượng liên quan là Nguyễn Thị Vuông. Cơ quan Công an đã triệu tập đối tượng lên trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Vuông đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Vuông để điều tra theo quy định.