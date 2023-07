Vụ giáo viên rửa khay ăn cho trẻ cạnh bồn cầu: Trường mầm non xin lỗi

Hôm nay (28/7), thông tin từ Trường Mầm non Viet Sing cho biết lãnh đạo trường đã gửi lời xin lỗi tới phụ huynh. 2 ngày qua, cơ quan chức năng, đại diện phụ huynh đã làm việc trực tiếp với những người liên quan.

Theo lãnh đạo trường, sự việc bắt đầu từ một nhân viên cũ của Trường Mầm non Green (TP Vinh). Trước đó, từ ngày 1/7, chủ đầu tư của Trường Mầm non Viet Sing nhận tiếp quản Trường Mầm non Green.

Trường Mầm non Viet Sing lên tiếng sau sự việc. (Ảnh: VNN)

“Khi tiếp nhận, chủ đầu tư mới không thể nhận hết nhân sự cũ dẫn đến sự bất mãn của nhân viên này. Nhân viên này đã lan truyền và đăng tải những thông tin tiêu cực về khẩu phần, chất lượng thực phẩm cho học sinh, khiến phụ huynh và dư luận hoang mang”, nhà trường nêu.