Vụ giang hồ truy sát ở TP.HCM: ‘Ai bỏ chạy là bị họ chém'

Tối 10/6, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM, đang truy xét các nghi phạm tham gia vụ chém người tại quán nhậu trên đường Hoàng Hữu Nam. Một số người đã bị triệu tập để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Có mặt tại quán nhậu, nhiều nhân viên vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh hàng chục thanh niên cầm dao phóng lợn, mã tấu, bom xăng xông vào quán.

Bà H. (65 tuổi) cho biết vụ việc xảy ra vào tối 9/6. Thời điểm đó, nhiều thực khách đang ngồi ăn uống. Tại một dãy bàn, nhóm sinh viên tổ chức sinh nhật, hát hò vui vẻ.