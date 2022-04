Vụ Elon Musk mua Twitter: "Không còn gì tốt hơn để làm với 44 tỷ USD?"

Jameela Jamil, sinh năm 1986, là người dẫn chương trình nữ đầu tiên của chương trình BBC Radio 1 chart (Anh). Năm 2016, cô chuyển đến Mỹ và tham gia nhiều phim truyền hình như The Good Place, Star Trek: Prodigy, She-Hulk... Cô được biết đến với những phát ngôn thẳng thắn về vấn đề sức khỏe, hình ảnh cơ thể và nạn quấy rối trên mạng.

Tài tử Rob Reiner cũng bày tỏ quan điểm về việc sử dụng Twitter: "Câu hỏi dành cho chúng ta chính là: "Liệu Elon Musk có cho phép tội phạm dùng nền tảng này và phát tán thông tin sai lệch hay không?". Và nếu đây là sự thật, chúng ta phải làm sao để chống lại?".

Nam diễn viên George Takei cũng cho rằng: "Cuộc chiến chống thông tin giả và cực đoan cần những chiến binh cứng rắn. Tôi hy vọng các bạn ở lại bên tôi".

Nam diễn viên Lưu Tư Mộ (Ảnh: Marvel).

Trong khi đó, Lưu Tư Mộ - ngôi sao của "bom tấn" Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings thì đặt câu hỏi: "Không còn gì tốt hơn để làm với 44 tỷ USD sao?".