Vụ đuổi chém nhau trên đường Hùng Vương, TP.Đà Lạt: Tạm giữ 19 đối tượng

Xác định nhóm thanh niên manh động, sử dụng hung khí đuổi đánh nhau gây hoang mang cho người dân sống tại khu vực, gây mất an ninh trật tự đoạn đường Hùng Vương, lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt ngay trong đêm 1/11 đã huy động lực lượng, giao , các đội nghiệp vụ cùng lập chuyên án truy xét nóng nhóm đối tượng gây rối TTCC nêu trên.

Sau 12h điều tra, truy xét nhanh, Đội Cảnh sát hình sự cùng các đội nghiệp nghiệp vụ, Công an phường 9 đã bắt được 10 đối tượng. Tới sáng 2/11 tiếp tục triệu tập, tạm giữ thêm 9 đối tượng được xác định là đồng phạm giúp sức, hỗ trợ cho hành vi gây rối an ninh trật tự. Ngay trong ngày 2/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Lạt đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm thanh niên nêu trên để điều tra hành vi gây rối TTCC. Tới ngày 3/11, Viện KSND cùng cấp phê duyệt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 bị can là Trần Nguyên Anh Bảo và Ngô Lân. Riêng Tô Tiền Duy khởi tố bị can, cấm đi khởi nơi cư trú.

Từ lời khai ban đầu của nhóm thanh niên, bước đầu Công an TP.Đà Lạt xác định nguyên nhân đánh, chém nhau do hai nhóm thanh niên (khoảng 25 người) trước đó đã có mâu thuẫn trên mạng xã hội và hẹn giải quyết đánh nhau tại ngã 3 nhà máy nước (ngã 3 Hùng Vương- Trần Quý Cáp, Phường 9) và một địa điểm trên địa bàn Phường 11.

Tuy nhiên, khi tới đường Hùng Vương, trước cổng Công an TP Đà Lạt hai nhóm bất ngờ chạm mặt nên nhảy xuống xe đuổi chém nhau. Công an TP. Đà Lạt đã thu ít nhất 7 mã tấu, trong đó có hai dao phóng lợn cán dài hơn 1m từ nhóm thanh niên nêu trên.

Hiện do nhiều trường hợp trong 2 nhóm thanh thiếu niên tham gia gây rối trật tự công cộng chưa đủ 18 tuổi, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt đã mời người thân các trường hợp này lên làm việc, bảo lãnh về nhà và sẽ tiếp tục hoàn tất hồ sơ, mở rộng điều tra, khởi tố các bị can khác khi hoàn tất các chứng cứ liên quan.