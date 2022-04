Vụ đốt nhà trọ ở Hà Nội: Nam thanh niên bỏng hô hấp phải thở máy, tiên lượng nặng

Có 2 yếu tố có thể gây bỏng hô hấp. Thứ nhất là bỏng do nhiệt, hơi nóng, khí nóng mà bệnh nhân hít vào. Thứ hai là do hít khói, khí độc, các sản phẩm cháy vào phổi gây tổn thương đường hô hấp. Bệnh nhân D. bỏng hô hấp do cả 2 yếu tố trên.

Người bệnh hiện vẫn thở máy, duy trì an thần, kết hợp điều trị tích cực. Nếu thời gian tới tình trạng bỏng hô hấp cải thiện, các bác sĩ sẽ tiến hành bỏ máy thở, sau đó phẫu thuật cắt lọc những tổn thương hoại tử sâu và ghép da cho bệnh nhân.