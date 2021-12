Vụ "đổi 60 ha đất lấy 1,6 km đường": Yêu cầu điều chỉnh sổ đỏ cho người dân

Your browser does not support the audio element.

Theo văn bản thông báo kết luận của Tổng Thanh tra Chính phủ tại buổi tiếp công dân TP Hà Nội do ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) - vừa ký ban hành, ông Phạm Khắc Miễn, bà Nguyễn Thị Liên và một số công dân đại diện cho 400 hộ dân thuộc Tổ 23 mới (Tổ 18E cũ) phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) khiếu nại Quyết định số 2483/2017 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc giải quyết khiếu nại của công dân Tổ 18E liên quan đến việc thu hồi đất của các hộ dân để thực hiện Dự án xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật khu di dân Tổ 24-25 phường Vĩnh Tuy. Việc này, UBND TP Hà Nội đã thụ lý đơn khiếu nại lần 2 nhưng đến nay người dân chưa nhận được kết quả giải quyết.

Người dân đề nghị điều chỉnh, hủy bỏ phần ghi chú "toàn bộ thửa đất nằm trong quy hoạch dự án phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật phường Vĩnh Tuy" trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ dân (vì đã làm hạn chế quyền sử dụng đất của người dân) và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân chưa được cấp (vì đất của các hộ dân nằm ngoài giới hạn thu hồi đất theo Quyết định số 4881/2005 của UBND thành phố Hà Nội) mà không chờ điều chỉnh quy hoạch.