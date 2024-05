Vụ đoàn xe sang rước dâu dừng đỗ giữa đường: Khởi tố 'Hải idol' và 3 bị can

Tối 18/5, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” do liên quan đến vụ đoàn rước dâu bằng xe sang dừng đỗ trên tuyến đường trục Bắc - Nam để chụp ảnh.