Vụ đoàn xe sang đón dâu dừng giữa đường chụp ảnh: Tạm giữ bằng lái 4 tài xế

Tối 27/4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sau khi nhận được phản ánh thông tin về đoàn xe sang rước dâu dừng giữa đường, quay phim, chụp ảnh gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương rà soát, kiểm tra, xác minh vụ việc.

Cụ thể, khoảng 14h50, ngày 21/4, tại km1+500, đường trục Bắc - Nam, tại địa phận xã Toàn Thắng (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) có đoàn xe rước dâu không đeo biển số, dừng, đỗ xe trên lòng đường để quay phim, chụp ảnh cưới gây mất an ninh trật tự.

4 tài xế ô tô tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua kiểm tra, cảnh sát đã xác minh được 4 phương tiện ô tô dừng đỗ gồm: Ô tô BKS 34A-744.xx do N.V.N. (SN 1999, ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) điều khiển; Ô tô BKS 34A-661.xx do N.T.D. (SN 1996, ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) điều khiển; Ô tô BKS 30L-369.xx do L.T.T.T. (SN 1999, ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) điều khiển; Ô tô nhãn hiệu Mercedes Maybach S400 không gắn biển số do P.Đ.H. (SN 1996, ở huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) điều khiển.