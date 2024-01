Vụ cựu cảnh sát kinh tế buôn lậu: Bắt 1 cán bộ hải quan

Liên quan vụ án buôn lậu hơn 1.200 container máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam do Hoàng Duy Tiến, 38 tuổi, nguyên cán bộ Đội 7 Phòng cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP.HCM chủ mưu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC01) đã khởi tố bị can, bắt giam, khám xét chỗ ở đối với Vũ Xuân Đồng (cán bộ Cục Hải quan TP.HCM) để điều tra về tội Buôn lậu.

Vũ Xuân Đồng tại cơ quan điều tra.

Theo đó, mở rộng điều tra vụ án, công an xác định Vũ Xuân Đồng (SN 1981, công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực III, TP.HCM) đã giúp sức tích cực cho hoạt động phạm tội của các đối tượng trong việc che giấu hành vi phạm tội, giúp các đối tượng làm thủ tục thông quan.