Vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng: Trước khi trở thành tên cướp... gây hài với chiếc PKL 700 triệu, nghi phạm còn là "thánh đạo lý" trên MXH

Sau khi cướp 3 tỉ đồng của một một phòng giao dịch thuộc Ngân hàng VietcomBank ở TP.Hải Phòng, đối tượng Nguyễn Văn Nam đã lên TP.Hà Nội mua một xe phân khối lớn trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hải Phòng đã di lý Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, ở xã Nghĩa Lộ, H.Cát Hải, TP.Hải Phòng), nghi phạm cướp Ngân hàng Vietcombank ở Q.Hải An, từ Thái Nguyên về TP.Hải Phòng.



Nam bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên.

Sau khi xảy ra vụ việc, cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra Facebook được cho là của đối tượng cướp ngân hàng ở TP Hải Phòng.